21:14, 28 января 2026Из жизни

Одержимую принцем Гарри женщину заметили в нескольких метрах от него в суде

Одержимую принцем Гарри британку заметили рядом с ним в зале суда
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Британка, которую официально обвинили в преследовании принца Гарри, дважды оказывалась на открытых слушаниях в Высоком суде Лондона, где присутствовал герцог Сассекский. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, сталкерша находилась всего в нескольких метрах от принца Гарри — на публичной галерее в зале суда. Личная охрана младшего сына короля Карла III сразу заметила ее и передала информацию судебным приставам. Источник в окружении герцога пояснил, что ничего сделать было нельзя, поскольку здание открыто для публики. «Разумеется, он всегда беспокоится о своей безопасности; и такая ситуация далека от идеала», — добавил инсайдер.

Инцидент произошел на фоне пересмотра уровня угрозы для Гарри, который в декабре инициировало Министерство внутренних дел Великобритании. Известно, что женщина, которая, как полагают, может страдать от психического расстройства, ранее преследовала герцога в Нигерии и в Лондоне. Она внесена в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью королевской семьей.

Бывший глава контртеррористического подразделения Великобритании Нил Басу заявил, что подобные повторяющиеся инциденты усиливают тревогу за жизнь герцога. Он также отметил, что не видит причин для снижения уровня угрозы с 2019 года. Решение по обеспечению безопасности, которое может повлиять на визиты принца Гарри с семьей в Великобританию, ожидается через несколько недель.

В сентябре 2025 года сталкерша дважды сумела приблизиться к принцу Гарри на расстояние в несколько метров во время его визита в Лондон. 9 сентября ей удалось проникнуть в охраняемую зону отеля, где герцог присутствовал на церемонии награждения благотворительной организации WellChild.

    Обсудить
