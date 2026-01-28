Реклама

Спорт
10:11, 28 января 2026

Олимпийская чемпионка завела аккаунт в OnlyFans ради участия в Олимпиаде

Бобслеистка Буквиц завела аккаунт в OnlyFans ради участия в Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Eibner-Pressefoto / Memmler / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по бобслею немка Лиза Буквиц завела аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Bild.

Спортсменка заявила, что аккаунт нужен ей ради заработка. Немецкая спортсменка совмещает тренировки в бобслее, военную службу в Бундесвере и публикацию откровенного контента. В интервью она назвала это решение лучшим в своей жизни и подчеркнула, что считает такой подход абсолютно нормальным.

Буквиц завоевала золото на Олимпиаде-2018 в Пекине в соревнованиях двоек вместе с напарницей Мариамой Яманкой. В ее активе также золото на чемпионате мира-2024 и множество побед на этапах Кубка мира, что делает ее одним из лидеров сборной Германии.

В 2023 году мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса завел аккаунт в OnlyFans для того, чтобы заработать на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен заявил, что содержит себя и свою мать.

