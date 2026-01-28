Ответственный за кибербезопасность США попался на использовании ChatGPT

Politico: Директор Агентства кибербезопасности США загружал документы в ChatGPT

Директор Агентства кибербезопасности США Мадху Готтумуккала загружал документы своего ведомства в публичную версию ChatGPT. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

«Очевидная ошибка Мадху Готтумуккалы была особенно примечательна, поскольку исполняющая обязанности директора Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры запросила специальное разрешение у Управления главного информационного директора CISA на использование популярного инструмента искусственного интеллекта вскоре после прибытия в агентство в мае этого года», — приводит издание слова источников.

Уточняется, что применение чат-бота вызывало тревогу у системы оповещения. При этом глава ведомства загружал незасекреченные документы.

