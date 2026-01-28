Пассажирка уснула на плече у матери на борту самолета и не проснулась

The Sun: Пассажирка авиакомпании Delta не выжила во время полета в Лондон

Пассажирка авиакомпании Delta перестала подавать признаки жизни во время полета в Великобританию. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, это произошло в апреле 2025 года, однако подробности случившегося появились недавно. Во время рейса из Миннеаполиса, США, в Лондон 44-летняя писательница Рэйчел Грин уснула на плече у матери и не проснулась после того, как бортпроводница попыталась ее разбудить. На борту самолета находился врач, но женщина не выжила.

Позже медики установили, что Грин принимала лекарства от депрессии, накануне она выпила снотворное и немного алкоголя. Сочетание препаратов привело к остановке сердечной деятельности, помимо этого у Грин был выявлен недиагностируемый порок сердца.

