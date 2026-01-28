Цены на автоперевозки в России резко вырастут

«Ъ»: Тарифы на автомобильные грузоперевозки в России вырастут за год на 10-20 %

По итогам 2025 года тарифы на автомобильные грузоперевозки в России выросли на 12,3 процента, а в текущем году участники рынка ожидают их дополнительного повышения на 10-20 процентов. Об этом говорится в материале «Коммерсанта».

Основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде подчеркнул, что первая половина прошлого года стала чрезвычайно сложной для отрасли. Ряд компаний столкнулись с большими убытками из-за рухнувшего спроса и вынуждены были покинуть рынок, так что зафиксированный рост ставок нельзя считать значительным. Большому количеству перевозчиков он лишь позволил компенсировать повышение себестоимости работы.

По словам директора департамента логистики NatCar Евгения Большакова, в норму тарифы на перевозки пришли только в четвертом квартале. До того ставки с начала 2025 года просто «рухнули вниз, придавив транспортные компании», что привело к крупным банкротствам.

Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов напомнил, что за первые три квартала 2025 года Объединенная лизинговая ассоциация сообщила о возвращении более 40 тысяч единиц техники. В обратную сторону процесс пошел только к концу года.

Эксперты отмечают, что главными драйверами роста тарифов стали повышение цен на топливо и запчасти, дефицит водителей и ужесточение нормативных требований. Отдельно по российским компаниям бьет экспансия китайских перевозчиков, у которых значительно лучшие условия работы в связи с доступом к дешевым кредитам и технике в стране.

Коммерческий директор «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков ожидает, что рост объема автомобильных перевозок в России будет умеренным, а их стоимость поднимется на 10-13 процентов. Однако Большаков считает, что тарифы вырастут на 15-20 процентов, но выгоды транспортным компаниям они не принесут из-за роста себестоимости.

Ранее российские перевозчики заявили о необходимости государственного субсидирования закупок автомобилей в Китае. В противном случае, указывают они, конкуренция с компаниями из КНР будет невозможна.