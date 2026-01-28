Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:31, 28 января 2026Авто

Цены на автоперевозки в России резко вырастут

«Ъ»: Тарифы на автомобильные грузоперевозки в России вырастут за год на 10-20 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам 2025 года тарифы на автомобильные грузоперевозки в России выросли на 12,3 процента, а в текущем году участники рынка ожидают их дополнительного повышения на 10-20 процентов. Об этом говорится в материале «Коммерсанта».

Основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде подчеркнул, что первая половина прошлого года стала чрезвычайно сложной для отрасли. Ряд компаний столкнулись с большими убытками из-за рухнувшего спроса и вынуждены были покинуть рынок, так что зафиксированный рост ставок нельзя считать значительным. Большому количеству перевозчиков он лишь позволил компенсировать повышение себестоимости работы.

По словам директора департамента логистики NatCar Евгения Большакова, в норму тарифы на перевозки пришли только в четвертом квартале. До того ставки с начала 2025 года просто «рухнули вниз, придавив транспортные компании», что привело к крупным банкротствам.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды. Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды.Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
15 июля 2025

Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов напомнил, что за первые три квартала 2025 года Объединенная лизинговая ассоциация сообщила о возвращении более 40 тысяч единиц техники. В обратную сторону процесс пошел только к концу года.

Эксперты отмечают, что главными драйверами роста тарифов стали повышение цен на топливо и запчасти, дефицит водителей и ужесточение нормативных требований. Отдельно по российским компаниям бьет экспансия китайских перевозчиков, у которых значительно лучшие условия работы в связи с доступом к дешевым кредитам и технике в стране.

Коммерческий директор «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков ожидает, что рост объема автомобильных перевозок в России будет умеренным, а их стоимость поднимется на 10-13 процентов. Однако Большаков считает, что тарифы вырастут на 15-20 процентов, но выгоды транспортным компаниям они не принесут из-за роста себестоимости.

Ранее российские перевозчики заявили о необходимости государственного субсидирования закупок автомобилей в Китае. В противном случае, указывают они, конкуренция с компаниями из КНР будет невозможна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok