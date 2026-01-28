Реклама

Силовые структуры
17:04, 28 января 2026Силовые структуры

Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

ФСБ показала задержанных под Челябинском за получение взятки сотрудников РЖД
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Подозреваемые в создании мошеннической схемы под Челябинском сотрудники РЖД попали на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном УФСБ России.

На видео показано, как сотрудники ФСБ положили на пол злоумышленников и сложили им руки за головы, а некоторых из них вывели из здания.

Ранее сообщалось, что задержанные — пятеро сотрудников РЖД. Они подозреваются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Только по одному эпизоду через посредников они получили взятку в размере не менее 19 миллионов рублей.

По информации Следственного комитета России, в период с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали ОПГ, чтобы получать взятки от представителей вагоноремонтных предприятий по всей России.

