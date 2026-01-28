Реклама

Силовые структуры
16:58, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

Сотрудников РЖД заподозрили в получении многомиллионных взяток, они задержаны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Пять сотрудников РЖД попали под уголовные дела о систематическом получении взяток при ремонте вагонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ РФ по Челябинской области.

Фигурантам вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, они задержаны. Также следственные действия проводятся в отношении других участников преступного сговора. У них дома и на работе проведены обыски. Всего, по данным силовиков, речь идет не менее чем о 52 лицах.

Установлено, что только по одному эпизоду обвиняемые получили через посредников взятку на сумму не менее 19 миллионов рублей.

Как «Ленте.ру» пояснили в Следственном комитете России, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали ОПГ, чтобы получать взятки от представителей вагоноремонтных предприятий по всей России. Те, среди прочего, скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов.

Ранее сообщалось, что бывшему совладельцу порта в Перми Чарльзу Батлеру запросили девять лет колонии.

