Связанному с российским портом англичанину запросили многолетний срок

Бывшему совладельцу порта в Перми Батлеру запросили девять лет колонии

Гособвинение запросило для бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» и совладельца общества Чарльза Батлера девять лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Также Батлера требуют оштрафовать на 900 тысяч рублей и удовлетворить исковые требования потерпевших по взысканию ущерба по делу. Ему вменяют статью об организации растраты, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2009–2012 годах Батлер вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом похитил имущество организации на один миллиард рублей. В 2017 году фигурант выехал из России, он объявлен в розыск. Известно, что у него есть гражданство Великобритании.

