Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:08, 28 января 2026Из жизни

Подушка спасла спящего мужчину от пули

В Таиланде мужчина избежал пулевого ранения благодаря подушке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Житель Таиланда Вирасак Вичиткарнпана чудом избежал смертельного ранения, когда в его дом в провинции Аюттхая во время сна попали две случайные пули. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Одна из пуль угодила прямо в подушку, на которую Вичиткарнпана положил ногу. Материал оказался плотным, поэтому пуля застряла внутри, не поранив его. Проснувшись, Вичиткарнпана обнаружил на кровати и полу осколки цемента и пыль, а в стене спальни — пулевое отверстие. «Я не положил голову на ту подушку, а подпер ей ногу. Пуля прошла совсем рядом, но меня не задела», — объяснил он.

Инцидент произошел около двух часов дня 20 января, когда мужчина отдыхал после ночной смены. За пределами спальни нашли еще одну пулю — серебристую. Пи этом внутри подушки была пуля другого цвета. Это навело мужчину на мысль, что стреляли из двух разных стволов. Вместе с мужчиной в доме живет жена, пожилой отец и брат со своей женой.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Вичиткарнпана, опубликовал фотографии повреждений в своем доме в соцсетях, надеясь привлечь внимание общественности и властей к расследованию. Потерпевший заявил, что их дом находится примерно в двух километрах от ближайшего жилого массива, и у семьи нет конфликтов с соседями. Он подал заявление в полицию, но никакой информации о ходе расследования так и не получил. Местные правоохранительные органы публичных комментариев по делу пока не давали.

Ранее сообщалось, что в Сан-Паулу мужчина чудом спасся от пули угонщиков благодаря рюкзаку с ноутбуком. У него отобрали мотоцикл и выстрелили в спину, за которой был рюкзак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В сети обсудили откровенные фото Павла Деревянко с женой

    Рубио объяснил похищение Мадуро влиянием России в Венесуэле

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok