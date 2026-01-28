Полиция Украины начала поиски бывшего главы СБУ для приглашения на одно мероприятие

Гончаренко: Полиция Украины ищет бывшего главу СБУ для комиссии по коррупции

Полиция Украины ищет бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ), бывшего председателя правящей партии «Слуга Народа» Ивана Баканова для комиссии по коррупции. Об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, его сообщение публикует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«По информации, предоставленной Национальной полицией Украины, процесс установления фактического места нахождения Баканова (...) для вручения ему приглашения [на заседание комиссии] в настоящее время продолжается», — указал Клименко. Других подробностей он не привел.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Ивана Баканова подозревают в работе на Россию. Он возглавлял СБУ с августа 2019 года по июль 2022 года. Президент Украины Владимир Зеленский уволил его по причине наличия уголовных дел по статье о госизмене. При этом известно, что Баканов — земляк и друг детства Зеленского.