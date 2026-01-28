Военкор порассуждал о последствиях возможной встречи Путина с Зеленским

Военкор Сладков: Разговор Зеленского с Путиным может привести к любому развороту

Разговор Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным один на один во время возможной встречи в Москве может привести к любому повороту событий. Так о последствиях разговора порассуждал российский военкор Александр Сладков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам журналиста, среди причин, которые могут помешать Зеленскому поехать в Москву, — невозможность превратить встречу с российским лидером в шоу, а также непредсказуемость последствий разговора. «Разговор Зеленского один на один с таким гигантом, как Путин, может реально привести к любому развороту во всей этой глобальной истории», — заявил он.

Кроме того, по мнению Сладкова, даже если глобальных последствий для спецоперации не будет, личная встреча Путина и Зеленского подорвет доверие к последнему. «Не таким уж своим останется для них [западных лидеров] Зеленский после очной беседы с Путиным», — подытожил военный корреспондент.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву. «Гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — пообещал Ушаков.