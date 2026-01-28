Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 28 января 2026Россия

Военкор порассуждал о последствиях возможной встречи Путина с Зеленским

Военкор Сладков: Разговор Зеленского с Путиным может привести к любому развороту
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Разговор Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным один на один во время возможной встречи в Москве может привести к любому повороту событий. Так о последствиях разговора порассуждал российский военкор Александр Сладков, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам журналиста, среди причин, которые могут помешать Зеленскому поехать в Москву, — невозможность превратить встречу с российским лидером в шоу, а также непредсказуемость последствий разговора. «Разговор Зеленского один на один с таким гигантом, как Путин, может реально привести к любому развороту во всей этой глобальной истории», — заявил он.

Кроме того, по мнению Сладкова, даже если глобальных последствий для спецоперации не будет, личная встреча Путина и Зеленского подорвет доверие к последнему. «Не таким уж своим останется для них [западных лидеров] Зеленский после очной беседы с Путиным», — подытожил военный корреспондент.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву. «Гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», — пообещал Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

    В России предложили изменить правила выплаты алиментов

    Неизвестный прервал выступление Рубио в Сенате

    Москвичам предсказали погоду на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok