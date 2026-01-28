Поймана субмарина наркомафии с кокаином на 54 миллиарда рублей

В Атлантике перехватили подводную лодку наркомафии с тоннами кокаина

Португальские власти перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с грузом кокаина весом почти девять тонн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Субмарина была поймана более чем в 400 километрах от Азорских островов — архипелага в Атлантическом океане, принадлежащего Португалии. Оно направлялось в Европу из Латинской Америки. Стоимость груза оценивается примерно в 520 миллионов фунтов стерлингов (54 миллиарда рублей).

По словам представителя португальской полиции, это крупнейшее изъятие кокаина в истории страны. В операции участвовали ВМС и ВВС Португалии, а также представители спецслужб Великобритании и США. Задержание проходило в сложных погодных условиях.

При попытке полицейских высадиться на борт субмарина затонула, и 35 из 300 упаковок с наркотиками ушли на дно. На борту находились трое граждан Колумбии и один гражданин Венесуэлы. Все четверо задержаны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали капитана рыболовного катера, который продавал кокаин, пойманный в море. Покупателем оказался агент под прикрытием.