Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:25, 28 января 2026Из жизни

Поймана субмарина наркомафии с кокаином на 54 миллиарда рублей

В Атлантике перехватили подводную лодку наркомафии с тоннами кокаина
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Luis Alberto Cruz Hernandez / AP

Португальские власти перехватили в Северной Атлантике подводную лодку наркомафии с грузом кокаина весом почти девять тонн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Субмарина была поймана более чем в 400 километрах от Азорских островов — архипелага в Атлантическом океане, принадлежащего Португалии. Оно направлялось в Европу из Латинской Америки. Стоимость груза оценивается примерно в 520 миллионов фунтов стерлингов (54 миллиарда рублей).

По словам представителя португальской полиции, это крупнейшее изъятие кокаина в истории страны. В операции участвовали ВМС и ВВС Португалии, а также представители спецслужб Великобритании и США. Задержание проходило в сложных погодных условиях.

Материалы по теме:
«Вода совершенно заполнила лодку» Роковая ошибка, гибель экипажа и самоубийство командира: как утонула первая российская подлодка
«Вода совершенно заполнила лодку»Роковая ошибка, гибель экипажа и самоубийство командира: как утонула первая российская подлодка
19 марта 2021
«Не надо ничего там бередить» Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
«Не надо ничего там бередить»Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
12 июля 2019

При попытке полицейских высадиться на борт субмарина затонула, и 35 из 300 упаковок с наркотиками ушли на дно. На борту находились трое граждан Колумбии и один гражданин Венесуэлы. Все четверо задержаны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали капитана рыболовного катера, который продавал кокаин, пойманный в море. Покупателем оказался агент под прикрытием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok