15:51, 28 января 2026

Премьер Дании заявила о якобы нежелании России быть в мире с Европой

Премьер Дании Фредериксен: Россия не хочет мира с Европой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Jonas Walzberg / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уверена, что у Москвы якобы нет желания мириться со странами Европы. Об этом пишет The Guardian.

Фредериксен заявила, что «Россия не хочет мира с Европой». Также она считает, что между Соединенными Штатами и Старым Светом должно быть единство.

Ранее премьер-министр заявляла, что Дания может пересмотреть оборонный договор с США, позволяющий Вашингтону строить военные базы в Гренландии.

Также ранее стало известно, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании Метте Фредериксен по теме Гренландии в течение 45 минут.

