07:15, 28 января 2026

Президент Колумбии необычно высказался о суде над Мадуро

Президент Колумбии Петро: Мадуро следует судить в Венесуэле, а не в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: President of Russia Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что похищенного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро следует судить не в США, а на его родине. Необычное высказывание он допустил в ходе выступления в Боготе.

«Его должны вернуть, потому что он фактически похищен, и судить его должен венесуэльский суд, а не американский», — сказал он.

По его словам, военные действия против Венесуэлы противоречат историческому и цивилизационному наследию всей Латинской Америки. Петро добавил, что речь в данном случае идет не об отдельно взятых личностях, а о судьбе «родины [Симона] Боливара и идеи свободы».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона настаивает на освобождении Мадуро и его супруги. «[Это] первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим», — уточнил дипломат.

