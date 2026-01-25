В МИД РФ настояли на освобождении похищенного Мадуро

Сергей Рябков назвал освобождение Мадуро и его супруги необходимым первым шагом

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были захвачены американскими спецслужбами. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, после случившегося Россия будет продолжать настаивать на освобождении законного президента Венесуэлы.

«Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, — освобождение Мадуро и его супруги», — уточнил Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается все той же позиции относительно операции спецслужб США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.