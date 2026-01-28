Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 28 января 2026Забота о себе

Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов

Врач Альберто: Из-за просмотра ускоренных видеороликов появляется забывчивость
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр Талес Альберто предупредил, что просмотр видеороликов и воспроизведение аудиозаписей в ускоренном режиме негативно сказывается на головном мозге. Об опасности этой привычки он рассказал в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Альберто, когда мозг привыкает к ускоренному режиму, он теряет способность справляться с ситуациями, которые происходят в обычной жизни. Такие банальные действия, как слушание собеседника или ожидание развития той или иной ситуации начинают вызывать у человека дискомфорт, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Кроме того, могут наблюдаться такие симптомы, как трудности с концентрацией внимания и раздражительность, потому что мозг уже натренирован функционировать на очень высокой скорости. Также у человека появляется забывчивость. Дело в том, что при ускоренном просмотре видеороликов и прослушивании аудиозаписей мозг получает больше информации, чем он может усвоить, объяснил Альберто.

Ранее психиатр Педро Леопольдо призвал обзавестись несколькими привычками для укрепления психического здоровья. Так, он посоветовал устранить бессонницу, поскольку она нарушает эмоциональное равновесие и повышает раздражительность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Польша обвинила Илона Маска в «военных преступлениях» из-за России

    53-летняя Кармен Электра повторила откровенный образ из «Спасателей Малибу»

    Психиатр предупредил об опасности просмотра ускоренных видеороликов

    В российском регионе слепили из навоза огромный символ 2026 года

    Долина понадеялась на перемены к лучшему

    Трамп предрек свой скорый импичмент

    Раскрыто предназначение ветхозаветного Ковчега завета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok