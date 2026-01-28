Путин назвал неслучайным совпадение двух памятных дат

Путин: Блокада Ленинграда и Холокост — преступления против человечности

Президент России Владимир Путин во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой отметил не случайность того, что День полного освобождения Ленинграда от блокады совпадает по датам с Днем памяти жертв Холокоста. Расшифровка встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава России пояснил, что блокада Ленинграда стала тоже преступлением, связанным с уничтожением целого населенного пункта и в первую очередь жертвами стало гражданское население всех национальностей.

«Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город. Конечно, это тоже преступление против человечности. Совершенно очевидная вещь», — добавил Владимир Путин.

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Романов призвал сохранить память и правду о защитниках блокадного Ленинграда.