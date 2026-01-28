Реклама

09:50, 28 января 2026

Раскрыта информация об арестованном многомиллионном имуществе экс-сотрудника Минобороны

Дело экс-сотрудника Минобороны Васенина направили в Тверской суд Москвы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Олега Васенина направили в суд. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Его дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и деньги наложен арест на общую сумму более 230 миллионов рублей.

Бывший сотрудник ведомства проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. Он арестован.

По версии следствия, в 2021-2022 годах Васенин курировал исполнение контракта с компанией «Транслом» на продажу вторичного сырья. За попустительство и отсутствие контроля он получил от представителей фирмы взятку на сумму более 19 миллионов рублей. Это позволило компании похитить свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств.

Расследование этого дела завершилось в декабре 2025 года.

