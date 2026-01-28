Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:20, 28 января 2026Экономика

Раскрыта неожиданная польза расчистки снега для организма

Тренер Брабечан: Расчистка снега поможет похудеть
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Расчистка снега приравнивается к полноценной кардиотренировке и может помочь похудеть. Неожиданную пользу уборки осадков раскрыл тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, человек весом 70-85 килограммов при легкой уборке с подметанием и работой с мелким рыхлым снегом расходует около 250-350 килокалорий в час. Средняя по усилию работа с лопатой и перемещением снега поможет потерять 350-500 килокалорий в час, а тяжелая уборка мокрого снега — 500-660 килокалорий в час.

«При уборке снега работают ноги через приседания и шаги вперед, кор обеспечивает стабилизацию корпуса, спина выполняет тяговые движения, а плечи и руки делают подъемы, махи и толчки. То есть весь организм включается», — отметил Брабечан.

Он добавил, что расчистку лучше делить на интервалы с перерывами. Отдыхать стоит каждые 15-20 минут — это поможет избежать излишней нагрузки на поясницу и перегрева в зимней одежде. Также стоит менять руки при работе и соблюдать умеренный темп.

Ранее московские родители придумали придумали необычный способ расчистить дороги от снега при помощи коляски. К средству передвижения для детей прикрепили лопату, которая убирает снег во время движения коляски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии высказались о санкциях против России и отправке войск на Украину

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В США раскрыли плюс закрытого формата переговоров по Украине

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Мощнейшее уничтожение пехоты и техники ВСУ сняли на видео

    На Украине заявили о дефиците мощности в энергосистеме страны

    Рубио сделал громкое заявление вокруг ситуации на Украине

    Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

    Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok