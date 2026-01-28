Раскрыта неожиданная польза расчистки снега для организма

Тренер Брабечан: Расчистка снега поможет похудеть

Расчистка снега приравнивается к полноценной кардиотренировке и может помочь похудеть. Неожиданную пользу уборки осадков раскрыл тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, человек весом 70-85 килограммов при легкой уборке с подметанием и работой с мелким рыхлым снегом расходует около 250-350 килокалорий в час. Средняя по усилию работа с лопатой и перемещением снега поможет потерять 350-500 килокалорий в час, а тяжелая уборка мокрого снега — 500-660 килокалорий в час.

«При уборке снега работают ноги через приседания и шаги вперед, кор обеспечивает стабилизацию корпуса, спина выполняет тяговые движения, а плечи и руки делают подъемы, махи и толчки. То есть весь организм включается», — отметил Брабечан.

Он добавил, что расчистку лучше делить на интервалы с перерывами. Отдыхать стоит каждые 15-20 минут — это поможет избежать излишней нагрузки на поясницу и перегрева в зимней одежде. Также стоит менять руки при работе и соблюдать умеренный темп.

Ранее московские родители придумали придумали необычный способ расчистить дороги от снега при помощи коляски. К средству передвижения для детей прикрепили лопату, которая убирает снег во время движения коляски.