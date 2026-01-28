Реклама

Силовые структуры
16:14, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыто непоследовательное поведение обвиняемого в расправе над семью россиянами

На Урале обвиняемый в убийстве семи человек постоянно меняет версии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Виктор Петриченко, обвиняемый в расправе над семью россиянами в Каменске-Уральском, постоянно меняет версии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина то признает свою причастность к преступлениям, то отрицает ее.

Петриченко задержали в январе 2025 года в Амурской области и доставили в Каменск-Уральский. Его вычислили по ДНК через родственников. По версии следствия, в 1993 году в новогоднюю ночь мужчина расправился с семью людьми, двое из которых были детьми.

Ранее сообщалось, что он пытался переложить вину на своего отца. Тот числится пропавшим без вести в Киргизии.

