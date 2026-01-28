Раскрыты разные механизмы развития деменции

JPAD: Курение, диабет и уровень давления по-разному влияют на развитие деменции

Курение, повышенное артериальное давление и диабет по-разному влияют на изменения в мозге, связанные с развитием деменции. К такому выводу пришли исследователи из Лундского университета, изучив механизмы, лежащие в основе двух самых распространенных форм заболевания — болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Результаты работы опубликованы в The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD).

Известно, что почти половина случаев деменции связана с факторами риска, на которые человек может повлиять сам — образом жизни, состоянием сердечно-сосудистой системы и обменом веществ. Однако до сих пор большинство исследований рассматривали деменцию как единое состояние, не разделяя разные биологические механизмы заболевания.

В новом исследовании ученые наблюдали почти 500 человек со средним возрастом около 65 лет и сохраненными когнитивными функциями. В течение четырех лет участникам проводили МРТ-сканирование мозга и анализировали биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера — белки амилоид-β и тау, а также изменения белого вещества мозга, характерные для сосудистой деменции.

Анализ показал, что большинство модифицируемых факторов риска — курение, сердечно-сосудистые заболевания, высокий уровень липидов в крови и повышенное давление — были связаны прежде всего с повреждением сосудов мозга и ускоренным накоплением изменений в белом веществе. Эти процессы нарушают кровоснабжение и со временем могут привести к развитию сосудистой деменции.

При этом для болезни Альцгеймера выявились иные связи. Диабет оказался ассоциирован с более быстрым накоплением амилоида-β, а низкий индекс массы тела — с ускоренным ростом уровня тау-белка.

Исследователи отмечают, что на практике у многих пациентов сочетаются сразу несколько типов патологических изменений — сосудистые и альцгеймеровские. Поэтому контроль давления, отказ от курения и коррекция метаболических нарушений важны не только для профилактики сосудистой деменции, но и для замедления общего когнитивного снижения.

