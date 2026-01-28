Рассылку Amazon писем о массовых увольнениях назвали ошибкой

«Би-би-си:» Amazon могла послать письма об увольнении 16 тыс. человек по ошибке

Американский технологический гигант Amazon удалил переписку, в которой говорилось о массовых увольнениях в компании, по ошибке. Ошибкой массовую рассылку назвали в «Би-би-си».

Компания разослала письма о новом раунде глобальных сокращений, который затронет порядка 16 тысяч человек, во понедельник вечером, 26 января. В сообщениях упоминали, что ряд сотрудников в США, Канаде и Коста-Рике будут уволены в рамках усилий по «укреплению компании».

«Это продолжение работы, которую мы проводим уже более года, чтобы укрепить компанию за счет сокращения уровней, увеличения доли собственности и устранения бюрократии, чтобы мы могли быстрее работать с клиентами», — было указано в письмах, которые быстро удалили.

Позднее старший вице-президент Amazon по вопросам персонала и технологий Бет Галетт пояснила, что компания не планирует проводить «масштабные сокращения каждые несколько месяцев». До этого череда увольнений прошла в октябре на фоне внедрения ИИ-технологий — это сокращение стало крупнейшим с 2022 года, когда были уволены 27 тысяч сотрудников.

В то время как многие команды завершили свои организационные изменения в октябре, другие команды не завершили эту работу до сих пор, пояснила Галетт.

В октябре 2025 года сообщалось, что компании по всему миру наращивают темпы сокращения рабочих мест. Например, в сентябре американские компании объявили о более чем 25 тысячах увольнений. А в начале года логистическая компания UPS заявила об увольнении почти 50 тысяч человек. В Европе число сокращений превысило 20 тысяч.