Россиян предупредили о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина

Врач Малышева: Передозировка витамином E может вызывать кровоизлияние в мозг

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман предупредили россиян о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина. В выпуске программы «Жить здорово!», доступном на сайте Первого канала, они уточнили, что речь идет о витамине E.

Гандельман объяснил, что витамин E считается природным антикоагулянтом, то есть веществом, разжижающим кровь. Кардиолог добавил, что его передозировка может вызвать опасные для жизни кровотечения, в том числе кровоизлияние в мозг.

При этом он подчеркнул, что с такими последствиями сталкиваются те, кто принимает более тысячи миллиграммов витамина E в сутки, а из еды столько витамина E получить невозможно. По словам Малышевой, передозировка грозит тем, кто принимает его химические формы. «Когда непонятно почему вы себе сами назначили и решили витаминки попить. Это небезопасные вещи. Точка», — заключила специалистка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности приема витамина A. Медик рассказал, что его синтетическая форма может вызывать рак легких.