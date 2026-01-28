Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:51, 28 января 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина

Врач Малышева: Передозировка витамином E может вызывать кровоизлияние в мозг
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jcomp / Freepik

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман предупредили россиян о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина. В выпуске программы «Жить здорово!», доступном на сайте Первого канала, они уточнили, что речь идет о витамине E.

Гандельман объяснил, что витамин E считается природным антикоагулянтом, то есть веществом, разжижающим кровь. Кардиолог добавил, что его передозировка может вызвать опасные для жизни кровотечения, в том числе кровоизлияние в мозг.

При этом он подчеркнул, что с такими последствиями сталкиваются те, кто принимает более тысячи миллиграммов витамина E в сутки, а из еды столько витамина E получить невозможно. По словам Малышевой, передозировка грозит тем, кто принимает его химические формы. «Когда непонятно почему вы себе сами назначили и решили витаминки попить. Это небезопасные вещи. Точка», — заключила специалистка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности приема витамина A. Медик рассказал, что его синтетическая форма может вызывать рак легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Кремль анонсировал визит в Россию иностранного лидера

    Раскрыта неожиданная причина дефицита кадров в МВД

    Гигантские сабо Crocs в виде деталей Lego высмеяли в сети фразой «Канье Уэст одобряет»

    В Минздраве России разъяснили информацию об изменении срока лечения гриппа

    Пик снегопадов в Москве спрогнозировали

    Россиян предупредили о смертельной опасности самостоятельного приема одного витамина

    В Гренландии обозначили красные линии в диалоге с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok