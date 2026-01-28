Реклама

Россияне массово полюбили ездить зимой в Китай

Спрос россиян на зимние поездки в Китай вырос вдвое
Алина Черненко

Фото: Atiger / Shutterstock / Fotodom

Россияне массово полюбили ездить зимой в Китай — спрос соотечественников на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза. Таковы данные исследования аналитиков сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что наибольшей популярностью у россиян пользуется город Санья на острове Хайнань — одно из главных направлений для пляжного отдыха зимой. Спрос на этот курорт в 2026 году вырос сразу в пять раз.

Кроме того, спрос на поездки в Шанхай и Гуанчжоу увеличился в четыре раза, а в Пекин — в два раза. Интерес к городу Харбину вырос на 25 процентов, это направление по-прежнему востребовано в зимние месяцы благодаря близости к российской границе.

В исследовании также говорится, что чаще всего едут в Китай пары и соло-путешественники (на каждую из этих категорий приходится по 47 процентов бронирований). Семейные поездки составляют лишь три процента от общего спроса.

Ранее сообщалось, что с середины сентября 2025 года россияне стали чаще выбирать Китай для путешествий. Турпоток в Поднебесную за это время вырос на 40 процентов.

    Обсудить
