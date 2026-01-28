Реклама

10:13, 28 января 2026

Россиянин спустил сына по веревке с балкона на седьмом этаже и попал на видео

Житель Воронежа спустил несовершеннолетнего сына по веревке с балкона
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Воронежа спустил сына по веревке с балкона на седьмом этаже. Этот момент попал на видео, ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина, обвязав мальчика вокруг живота веревкой, начал спускать его с балкона на несколько этажей вниз. Продержав его полминуты навесу, он поднял ребенка обратно в квартиру. Ролик сопровождался смехом и подбадриванием других взрослых.

По данным канала, мужчина выпивал в компании приятелей, когда решил устроить аттракцион сыну. Видео было снято еще летом 2025 года, однако известно о произошедшем стало только сейчас. Полиция начала проверку.

Ранее в Москве мужчина бросил двухлетнего ребенка спать на улице и ушел в кафе. Прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов.

