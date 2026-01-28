Реклама

13:40, 28 января 2026Силовые структуры

Россиянин устроил погром в столичном музее

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в музее
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали мужчину, устроившего погром в музее. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 24-летний мужчина рано утром разбил окно на втором этаже музея в центре города и проник внутрь. После этого он разбил аквариум и повредил несколько дверей.

Сотрудники Росгвардии получили тревожный сигнал из охраняемого здания на Никитском бульваре. Силовики приехали на место происшествия и задержали злоумышленника, после чего он был доставлен в отдел полиции.

Задержанный сообщил, что не помнит произошедшего, но вину полностью признает.

Ранее сообщалось, что юноша открыл стрельбу в кафе в российском регионе.

