Россиянин захотел выиграть 101 миллион рублей по итогам последнего тура Лиги чемпионов

Россиянин поставил миллион с коэффициентом 101,00 на 10 матчей Лиги чемпионов

Клиент букмекерской компании (БК) составил экспресс-ставку с общим коэффициентом 101,00 из 10 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Чтобы ставка зашла, 10 клубов-фаворитов своих матчей должны сыграть вничью. Победа любого из этих клубов обеспечит возврат средств, но поражение хотя бы одного аннулирует весь купон.

В списке встречи с участием «Манчестер Сити», «Барселоны», «Баварии», «Реала», ПСЖ и других топ-клубов. Россиянин поставил миллион рублей и хочет выиграть 101 миллион.

Все 18 матчей последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут в одно время. Встречи начнутся в среду, 28 января, в 23:00 по московскому времени.