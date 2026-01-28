Россиянина нашли бездыханным в отеле на Бали

41-летнего россиянина нашли бездыханным в номере отеля в деревне Убуд на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает местное издание Bali Post.
Уточняется, что туриста обнаружили во вторник, 27 января, в гостевом доме Ubudon. Очевидцы заметили, что свет в номере россиянина продолжал гореть после наступления утра. Они нашли мужчину уже посиневшим.
При этом вечером 26 января из комнаты туриста были слышны крики о помощи. Свидетель отправился проверить, но увидел, что россиянин сидит в позе для медитации в полотенце, и посчитал, что опасности нет. На теле туриста не было следов физического насилия, а врачи заключили, что он не выжил из-за остановки сердца.
Известно, что мужчина проживал в указанном отеле с июня 2025 года и регулярно продлевал свое пребывание.
