Россиянина нашли бездыханным в отеле на Бали

Bali Post: Россиянина нашли бездыханным в номере отеля Ubudon на Бали

41-летнего россиянина нашли бездыханным в номере отеля в деревне Убуд на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает местное издание Bali Post.

Уточняется, что туриста обнаружили во вторник, 27 января, в гостевом доме Ubudon. Очевидцы заметили, что свет в номере россиянина продолжал гореть после наступления утра. Они нашли мужчину уже посиневшим.

При этом вечером 26 января из комнаты туриста были слышны крики о помощи. Свидетель отправился проверить, но увидел, что россиянин сидит в позе для медитации в полотенце, и посчитал, что опасности нет. На теле туриста не было следов физического насилия, а врачи заключили, что он не выжил из-за остановки сердца.

Известно, что мужчина проживал в указанном отеле с июня 2025 года и регулярно продлевал свое пребывание.

Ранее россиянин не выжил во время катания на сноуборде в горах Японии. Инцидент произошел 25 января около 14:30 на горе рядом с деревней Хакуба.