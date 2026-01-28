Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:50, 28 января 2026Путешествия

Россиянина нашли бездыханным в отеле на Бали

Bali Post: Россиянина нашли бездыханным в номере отеля Ubudon на Бали
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shalstock / Shutterstock / Fotodom  

41-летнего россиянина нашли бездыханным в номере отеля в деревне Убуд на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает местное издание Bali Post.

Уточняется, что туриста обнаружили во вторник, 27 января, в гостевом доме Ubudon. Очевидцы заметили, что свет в номере россиянина продолжал гореть после наступления утра. Они нашли мужчину уже посиневшим.

При этом вечером 26 января из комнаты туриста были слышны крики о помощи. Свидетель отправился проверить, но увидел, что россиянин сидит в позе для медитации в полотенце, и посчитал, что опасности нет. На теле туриста не было следов физического насилия, а врачи заключили, что он не выжил из-за остановки сердца.

Известно, что мужчина проживал в указанном отеле с июня 2025 года и регулярно продлевал свое пребывание.

Ранее россиянин не выжил во время катания на сноуборде в горах Японии. Инцидент произошел 25 января около 14:30 на горе рядом с деревней Хакуба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Госдуме словами «не за горами» оценили вероятность наступления одного события в зоне СВО

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Россиянин ответил за мат в зале суда

    Разрисовавший подъезд россиянин попал под статью о терроризме

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Раскрыт неочевидный фактор снижения когнитивных способностей

    Россиянина нашли бездыханным в отеле на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok