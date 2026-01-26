Реклама

Россиянин отправился кататься на сноуборде в Японии, попал под лавину и не выжил

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Россиянин не выжил во время катания на сноуборде в горах Японии. Об этом сообщило издание Japan News Network (JNN).

Инцидент произошел 25 января около 14:30 на горе рядом с деревней Хакуба. 42-летний гражданин России спускался по склону и на высоте 1,1 тысячи метров попал под лавину. Поиски мужчины начались утром 26 числа.

Пострадавшего нашли в бессознательном состоянии, позже врачи констатировали его кончину. Уточняется, что сноубордист отправился кататься в сопровождении двух знакомых, которые самостоятельно спустились с горы и не пострадали.

Ранее снежная лавина обрушилась на группу российских туристов. Инцидент произошел в грузии, под снегом оказались погребены 20 человек.

