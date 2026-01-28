Реклама

Россия
10:36, 28 января 2026Россия

Россиянка заявила об угрозе ампутации ног после удаления жира с ягодиц

Mash: Россиянке грозит ампутация ног после процедуры по удалению жира с ягодиц
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жительнице Краснодара грозит ампутация ног после процедуры по удалению жира с ягодиц. Об этом пишет Mash.

Еще в 2021 году россиянке провели липосакцию стоимостью 70 тысяч рублей. Однако спустя полгода ягодицы стали бесформенными, появились гематомы, а под кожей образовались уплотнения. Женщина повторно обратилась в клинику, однако, увидев осложнения, медики отказались проводить новую операцию. Врачи другого учреждения за пациентку также не взялись.

По данным издания, женщина подписала отказ от претензий и получила компенсацию в размере 300 тысяч рублей. На данный момент она обратилась в суд с требованием возместить ей 4,8 миллиона рублей, потраченные на лечение. С ее слов, она рискует остаться без ног, если лечение не поможет.

Адвокат россиянки раскрыл результаты независимой экспертизы, согласно которой хирург клиники повредил кровеносную сетку, что привело к некрозу тканей и инфаркту тазобедренной кости.

Ранее десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы Раисат Алгасановой назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах. В частности, сообщалось о смерти 24-летней девушки во время операции.

