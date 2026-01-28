Реклама

18:20, 28 января 2026Ценности

Российский режиссер Гущина взорвала соцсети фото со звездой «Жаркого соперничества»

Режиссер Гущина показала фото со звездой «Жаркого соперничества» Сторри
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @gushchinadash

Российский режиссер Дарья Гущина поделилась снимками из Парижа с американским актером Коннором Сторри и взорвала соцсети. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Клипмейкер опубликовала серию кадров со звездой нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» с афтепати показа Saint Laurent, который проходил во французской столице в рамках Недели высокой моды.

Подписчики Гущиной восхитились фото в многочисленных комментариях. «У меня инсульт», «Офигенно», «Дарья, все окей?», «Мы тут все завидуем», — высказывались они. Кроме того, иностранные поклонники принялись массово публиковать совместные фото знаменитостей в TikTok и X.

Гущина известна своей работой с такими музыкантами, как Feduk, Og Buda, Сироткин и Манижа. Кроме того, она неоднократно сотрудничала с популярными компаниями и модными брендами, среди которых S7, NoOne, Zolla, а также «Авито», «Точка банк» и другие.

Звезды «Жаркого соперничества» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс, которые впервые оказались на «Золотом глобусе», попали в список стильных знаменитостей премии. Позже редакторы Vogue также окрестили их сердцеедами.

