12:09, 28 января 2026Россия

Российские войска поразили стартовые позиции атакующих Россию беспилотников ВСУ

Минобороны: В зоне СВО поражены стартовые позиции дронов ВСУ и база горючего
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по местам дислокации украинских войск и объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Речь идет, в частности, о местах хранения дальнобойных дронов Вооруженных сил Украины и их стартовых позициях. Вероятно, именно с них запускали летательные аппараты в сторону России.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил России поразили дальнобойным оружием 158 районов сосредоточения украинских войск, в том числе баз иностранных наемников.

По данным Минобороны России, в ночь на 28 января было сбито 75 украинских беспилотников. Под удар попали сразу десять регионов. Еще несколько дронов перехватили над Черным и Азовским морями.

