13:08, 28 января 2026

Рудковская и Плющенко снялись для российского бренда

Продюсер Рудковская и фигурист Плющенко снялись для бренда Monte Carlo est. 2025
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudkovskayaofficial / @montecarloest.2025.

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем — фигуристом Евгением Плющенко — снялись для отечественного бренда. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги стали амбассадорами марки Monte Carlo est. 2025, запущенной «Радио Монте-Карло». Они продемонстрировали жилеты, вязаные кофты и брюки коричневого и бежевого оттенков.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Поздравляем с амбассадорством бренда», «Классные», «Красивая пара», «Идеально подходите этой эстетике», — заявили юзеры.

Ранее в январе Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко, состоявшейся в 2007 году.

