Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:07, 28 января 2026Наука и техника

Раскрыты секретные коды для смартфонов

ZDNet: Смартфонами можно управлять с помощью скрытых кодов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Meteoritka / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания ZDNet перечислили секретные коды для смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

Короткие коды используют для управления некоторыми функциями телефонов. Авторы сообщили, что многие из них придумали разработчики смартфонов, другие — сотовые операторы. Как правило, большинство из них не привязано к определенному устройству или платформе. В материале журналисты раскрыли самые полезные из кодов.

Так, введя код *#06#, можно проверить IMEI — уникальный серийный номер смартфона. Если добавить перед номером абонента код *67, то собеседник не увидит номер звонящего на экране своего гаджета. Ввод *#07# позволит отобразить на экране юридическую информацию.

Авторы рассказали, что пользователи iPhone могут вызвать меню с расширенными настройками, введя *3001#12345#*. Панель тестирования, напротив, работает только с Android — она вызывается с помощью кода *#*#4636#*#*. Наконец, код *2767*3855# сбрасывает все настройки Android-смартфона. Журналисты призвали пользоваться им на свой страх и риск, так как введение кода также удалит все данные с девайса.

В конце января источники издания ZDNet Korea заявили, что Apple будет вынуждена поднять цены на iPhone из-за роста себестоимости корейских комплектующих. Рост цен ожидают во второй половине года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    В сети обсудили откровенные фото Павла Деревянко с женой

    Рубио объяснил похищение Мадуро влиянием России в Венесуэле

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok