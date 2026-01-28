Раскрыты секретные коды для смартфонов

ZDNet: Смартфонами можно управлять с помощью скрытых кодов

Журналисты издания ZDNet перечислили секретные коды для смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

Короткие коды используют для управления некоторыми функциями телефонов. Авторы сообщили, что многие из них придумали разработчики смартфонов, другие — сотовые операторы. Как правило, большинство из них не привязано к определенному устройству или платформе. В материале журналисты раскрыли самые полезные из кодов.

Так, введя код *#06#, можно проверить IMEI — уникальный серийный номер смартфона. Если добавить перед номером абонента код *67, то собеседник не увидит номер звонящего на экране своего гаджета. Ввод *#07# позволит отобразить на экране юридическую информацию.

Авторы рассказали, что пользователи iPhone могут вызвать меню с расширенными настройками, введя *3001#12345#*. Панель тестирования, напротив, работает только с Android — она вызывается с помощью кода *#*#4636#*#*. Наконец, код *2767*3855# сбрасывает все настройки Android-смартфона. Журналисты призвали пользоваться им на свой страх и риск, так как введение кода также удалит все данные с девайса.

В конце января источники издания ZDNet Korea заявили, что Apple будет вынуждена поднять цены на iPhone из-за роста себестоимости корейских комплектующих. Рост цен ожидают во второй половине года.