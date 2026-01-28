Шопинг Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в магазине купальников попал на видео

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе посетили магазин купальников в мексиканском городе Кабо Сан Лукас и попали на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует Page Six.

Уличные камеры сняли, как знаменитости остановились у витрины бутика, а затем зашли в него. 28-летняя предпринимательница была одета в синие джинсы и черное худи, а 30-летний актер — темно-синие брюки, кофту и бейсболку с пестрым принтом.

Во время шопинга Шаламе показал возлюбленной несколько моделей бикини, а затем, по словам журналистов, он их купил. На размещенных кадрах, которые опубликовал портал, видно, как звезда «Дюны» и «Марти Великолепного» держит кошелек.

Ранее сообщалось, что папарацци сняли интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе у трапа джета.