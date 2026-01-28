Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:44, 28 января 2026Мир

США отказались участвовать в некоторых соглашениях

Рубио: США не будут участвовать в подрывающих безопасность страны соглашениях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Соединенные Штаты больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают национальные интересы страны. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Такое заявление он сделал на фоне выхода Вашингтона из Парижского соглашения по климату. Рубио отметил, что данный документ ведет к росту цен в США, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока американского лидера Дональда Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года. Во время второго президентского срока Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» ударили по поезду с украинскими военными. Киев пытался замаскировать переброску бойцов под видом пассажиров

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    США отказались участвовать в некоторых соглашениях

    Ким Чен Ын с дочерью запустили 600-миллиметровые ракеты

    В России захотели изменить правила продажи породистых животных

    Живущий в России европеец описал зимние привычки местных фразой «не смог привыкнуть»

    В Москве запретили объявления о сдаче жилья «только славянам»

    Мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон

    Бойфренду отказавшейся от секса девушки дали советы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok