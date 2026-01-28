Реклама

Россия
16:16, 28 января 2026Россия

Стало известно о смерти двоих россиян в бане

В Петербурге мужчина и женщина не выжили в бане
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Петербурге мужчина и женщина не выжили в бане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиян без признаков жизни нашли в деревне Горелово Красносельского района. Обоим было за 60 лет. При осмотре бани следователи обратили внимание на закрытую задвижку дымохода.

Несмотря на отсутствие признаков, указывающих на криминальный характер случившегося, по факту смерти людей было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгоградской области при походе в баню не выжил участник специальной военной операции. У него остановилось сердце. Вскрытие показало, что у мужчины был панкреатит, он не пережил болевого шока.

