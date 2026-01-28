Стало известно о смерти двоих россиян в бане

В Петербурге мужчина и женщина не выжили в бане

В Петербурге мужчина и женщина не выжили в бане. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Россиян без признаков жизни нашли в деревне Горелово Красносельского района. Обоим было за 60 лет. При осмотре бани следователи обратили внимание на закрытую задвижку дымохода.

Несмотря на отсутствие признаков, указывающих на криминальный характер случившегося, по факту смерти людей было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгоградской области при походе в баню не выжил участник специальной военной операции. У него остановилось сердце. Вскрытие показало, что у мужчины был панкреатит, он не пережил болевого шока.