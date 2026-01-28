Реклама

09:32, 28 января 2026Забота о себе

Стало известно о влиянии крика и смеха во сне на здоровье мозга

Korea Herald: Крик и смех во сне могут сигнализировать о деменции
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Крик и смех во время фазы быстрого сна могут сигнализировать об ухудшении когнитивных способностей, обнаружили исследователи из больницы Бунданг Сеульского национального университета. Результаты их исследования о влиянии проблем со сном на здоровье мозга опубликовало издание Korea Herald.

В больнице врачи наблюдали за пациентами с изолированным расстройством поведения в фазе быстрого сна (РПБС) — парасомнией, при которой человек во сне двигается, кричит, может травмировать себя, и обнаружили, что у таких пациентов, как правило, наблюдается выраженная потеря когнитивных функций. Это потенциально может привести к нейродегенеративным заболеваниям — деменции с тельцами Леви или болезни Паркинсона.

В семилетнем исследовании приняли участие 162 пациента с РПБС, средний возраст которых на момент постановки диагноза составлял 65,6 года. У них систематически снижались скорость обработки данных, вербальная и зрительная память. У мужчин фиксировались более обширные функциональные нарушения, сопровождавшиеся значительным снижением внимания и рабочей памяти, чем у женщин. У тридцати трех испытуемых в течение исследования не развились нейродегенеративные заболевания, однако у них наблюдалось такое же снижение когнитивных способностей, как и у тех, у кого оно было.

Ранее ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ИАМ Пироговского университета Алексей Решетун рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке. По его словам, факторами повышенного риска являются обилие сахара в питании, электронные сигареты и гиподинамия.

    Обсудить
