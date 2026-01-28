Реклама

11:06, 28 января 2026МирЭксклюзив

Политолог описал окно возможностей для отношений России и США

Политолог Суслов: Окно возможностей РФ открыто до промежуточных выборов в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Окно возможностей для налаживания российско-американских отношений открыто до промежуточных выборов в США. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Окно возможностей для прогресса в отношениях России и США — это только ближайший год», — подчеркнул он.

По мнению политолога, итогом промежуточных выборов, которые запланированы на ноябрь 2026 года, может стать победа Демократической партии. Они, вероятно, получат контроль над Палатой представителей Конгресса США. В этих условиях президенту Дональду Трампу станет сложнее реализовывать свой внешнеполитический курс.

«Общие векторы его политики сохранятся, но демократы будут блокировать законодательные инициативы, бюджет и запускать расследования, в том числе по вопросу переговоров с [главой РФ] Владимиром Путиным, включая возможную процедуру импичмента», — объяснил эксперт.

Дмитрий Суслов также назвал главную внешнеполитическую цель Дональда Трампа на будущий год. Одной из них, по словам эксперта, станет смена режима на Кубе.

