11:37, 28 января 2026Россия

Трампа заподозрили в попытке устроить переворот в одной из сильнейших стран мира

Публицист Прилепин заявил, что Трамп мог пытаться провернуть в Китае переворот
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп мог пытаться устроить в одной из сильнейших стран мира — Китайской народной республике — такой же переворот, как в Венесуэле. В этой попытке его заподозрил российский публицист Захар (Евгений) Прилепин, его рассуждения опубликованы в Telegram.

Так Прилепин отреагировал на сообщения о чистках в армии Китая, в ходе которых Минобороны страны начало расследование в отношении заместителя главы Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. По словам Прилепина, он видит у Трампа стремление стать «властелином мира» — в этом он сравнил президента США с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

«Такое ощущение, что Трамп пытался провернуть в Китае практически то же самое, что сделал в Венесуэле. Он реально хочет стать властелином мира. Вообще без преувеличения. Он в этих категориях себя мыслит и идет к этой цели шаг за шагом: почти как Гитлер по Европе», — заявил публицист.

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро

3 января президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории южноамериканской страны. В результате обоих вывезли для суда в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва ценит отношения с Пекином. Китай он назвал другом России. По словам главы государства, россияне «этим очень дорожат».

