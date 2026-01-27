«Неприкасаемых нет». В Китае арестовали генерала, проводившего переговоры с Путиным. Почему начались чистки в китайской армии?

Востоковед Заклязьминская: Китай готовится к внезапному конфликту вокруг Тайваня

Новая волна чисток в руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может говорить о том, что Пекин готовится к внезапной военной эскалации вокруг Тайваня. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Екатерина Заклязьминская.

Перемещения и кадровые перестановки, которые Си Цзиньпин проводит с 2017 года, нацелены на то, чтобы Пекин был готов к возможной резкой военной эскалации [вокруг Тайваня] Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Минобороны Китая сообщило о начале расследований в отношении заместителя главы Центрального военного совета Китая (ЦВС) Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Ведомство не раскрыло детали уголовных дел, однако было подчеркнуто, что оба высокопоставленных чиновника подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Заклязьминская пояснила, что ситуация в американо-китайских отношениях за последний год серьезно накалилась. Поэтому председатель КНР Си Цзиньпин заинтересован в укреплении вооруженных сил.

«В последние годы мы видим, что активизировались военные учения по двум берегам Тайваньского пролива. И действительно в Пекине видят, что ситуация по "линиям разлома" далека от какого-то урегулирования. Ситуация вокруг Венесуэлы показала, что возможность военного столкновения потенциально растет», — отметила исследователь.

Что известно о военных, против которых были начаты дела?

Заклязьминская обратила внимание на фигуру замглавы ЦВС Чжан Юся. По ее словам, долгие годы он считался одним из самых высокопоставленных военных и пользовался доверием Си Цзиньпина.

Чжан Юся был приближенным к Си Цзиньпину человеком, которого всегда воспринимали как неприкасаемую персону. Его отец участвовал в революции и Гражданской войне в Китае. Сам Чжан Юся во время визитов в Россию даже лично встречался с президентом Владимиром Путиным Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

«Он был обвинен в коррупционных действиях, которые, скорее всего, он осуществлял через своего сына. Это получение крупных взяток, незаконные прибыли в военных закупках, непрозрачные тендеры. Также это строительство элитной недвижимости на земельных участках Пекинского военного округа. Все эти злоупотребления привели к тому, что даже неприкасаемого человека подвели под следствие», — подчеркнула востоковед.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Чжан Юся обвинили в передаче Соединенным Штатам данных о национальной программе создания ядерного оружия.

За несколько часов до официального объявления о расследованиях в отношении чиновников прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства КНР. Именно на нем заявили, что замглавы ЦВС мог передать США важные технические данные о ядерном оружии.

Каких целей добивается Си Цзиньпин чистками в армии?

Заклязьминская добавила: помимо растущей напряженности в отношениях с США и Японией из-за Тайваня, Си Цзиньпин проводит чистки в армии по нескольким причинам.

Основная цель — это повысить управляемость армии, потому что Си Цзиньпин видит недоработки в этой области. Китай должен быть готов к любому конфликту Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Кроме того, эксперт напомнила, что у КНР есть несколько важных дат, которые влияют на политику государства: «Вспоминаем важную для Китая дату — это столетие НОАК, которое будет отмечаться 1 августа 2027 года, когда Китай должен завершить поставленный этап модернизации. К этой дате необходимо иметь управляемую, эффективную армию».

Исследователь также уточнила, что у Китая не было опыта боевых действий с конца 1970-х годов, когда почти месяц шел конфликт с Вьетнамом.

Да даже тот опыт сложно назвать в полной мере боевым. Неслучайно в китайской историографии эту войну стали называть «педагогической» Екатерина Заклязьминская руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН

Что о чистках в китайской армии говорят США?

Несмотря на растущую напряженность в отношениях Пекина и Вашингтона, американские власти осторожно комментируют новости, связанные с чистками в НОАК.

В частности, посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью Bloomberg заявил, что арест Чжан Юся демонстрирует стремление китайского лидера получить полный контроль над вооруженными силами страны.

По словам дипломата, уголовное преследование высокопоставленного офицера является «важным событием». Он указал на семейные связи генерала Чжана с Си Цзиньпином.

Я действительно верю, что председатель Си Цзиньпин пытается это сделать [исправить десятилетия коррупции в армии]. С другой стороны, я думаю, что он хочет убедиться, что полностью контролирует свои вооруженные силы Дэвид Пердью посол США в Китае

При этом посол добавил, что США внимательно следят за происходящим.