Путин назвал друзей России

Путин: Россия дорожит дружбой с Китаем и Индией

Россия ценит дружеские отношения с Китаем и Индией, заявил российский лидер Владимир Путин. Он дал интервью в эфире телеканала India Today в Нью-Дели, где находится с официальным визитом.

«Индия и Китай — наши близкие друзья», — сказал Путин.

По словам президента, россияне «этим очень дорожат».

Глава РФ прилетел в Нью-Дели с официальным визитом, который продлится два дня. Индийский премьер Нарендра Моди лично встретил Путина, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».

В декабре 2022 года Моди отказался от встречи с Путиным. Собеседники агентства Bloomberg поделились, что глава индийского правительства не захотел проводить ежегодную встречу с ним из-за событий на Украине.