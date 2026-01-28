Участник крупнейшего ограбления ювелирных изделий в истории США избежал наказания

В США участника крупнейшего ограбления депортировали из страны

Один из участников крупнейшего ограбления ювелирных изделий в истории США избежал наказания благодаря депортации. Об этом сообщает CBS News.

Речь идет о преступлении 2022 года, когда группа лиц похитила из инкассаторского грузовика золото и драгоценности на общую сумму примерно 100 миллионов долларов (около 7,6 миллиарда рублей). Обвинение утверждало, что это крупнейшее ограбление подобного рода. Хесона Нелона Пресилья Флореса и шестерых его сообщников нашли и арестовали. Они предстали перед судом в июне 2025 года. Каждому из них грозило до 15 лет тюрьмы.

Однако в августе Флореса выпустили под залог, после чего он был передан под стражу иммиграционной полиции по их запросу. На слушаниях по иммиграционному делу в декабре он признал предъявленные ему обвинения в нарушении миграционного режима и попросил депортировать его в Чили. Однако в итоге его отправили в Эквадор. Адвокат подсудимого Джон Д. Робертсон уведомил прокуратуру о депортации клиента уже постфактум.

Как выяснилось, прокуратура была даже не в курсе иммиграционного иска до 2 сентября 2025 года, так как в базах данных у фигуранта отмечалось наличие вида на жительство. После депортации адвокат подал ходатайство о закрытии дела, которое было удовлетворено судом. Это означает, что пересмотреть обвинения в будущем будет невозможно.

Ранее французский телеканал TF1 опубликовал эксклюзивные кадры ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения попали два грабителя. На кадрах видно, как они прорезают защитное стекло болгарками, затем разбивают его локтем и забирают украшения.