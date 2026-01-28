Участник СВО поверил в мошенников и отдал пять миллионов рублей

Полиция задержала 26-летнего жителя Москвы, причастного к хищению у участника специальной военной операции (СВО) почти пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный был курьером телефонных мошенников, обманувших военнослужащего. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил потерпевшего, что его персональные данные попали к мошенникам, поэтому для сохранения сбережений их необходимо передать доверенному лицу для декларирования. Обманутый участник СВО отдал курьеру преступников более 4,9 миллиона рублей из полученной им выплаты за участие в боевых действиях.

Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию. По его заявлению возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению Пушкинского городского суда заключен под стражу.

Полиция разыскивает его соучастников, а также выясняет причастность арестованного к другим аналогичным эпизодам.

