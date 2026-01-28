Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:43, 28 января 2026Силовые структуры

Участник СВО поверил в мошенников и отдал пять миллионов рублей

Полиция задержала курьера мошенников, похитивших 5 млн рублей у участника СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Полиция задержала 26-летнего жителя Москвы, причастного к хищению у участника специальной военной операции (СВО) почти пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный был курьером телефонных мошенников, обманувших военнослужащего. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил потерпевшего, что его персональные данные попали к мошенникам, поэтому для сохранения сбережений их необходимо передать доверенному лицу для декларирования. Обманутый участник СВО отдал курьеру преступников более 4,9 миллиона рублей из полученной им выплаты за участие в боевых действиях.

Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию. По его заявлению возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению Пушкинского городского суда заключен под стражу.

Полиция разыскивает его соучастников, а также выясняет причастность арестованного к другим аналогичным эпизодам.

Ранее сообщалось о новой уловке мошенников, которые стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok