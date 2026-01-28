Участника Олимпиады из списка самых разыскиваемых преступников в мире арестовали

Крупнейшего наркоторговца современности Уэддинга арестовали в Мексике

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Об этом пишет New York Post.

О задержании Уэддинга стало известно в субботу, 24 января. Канадского преступника, который больше года находился в списке самых разыскиваемых преступников мира по версии ФБР, арестовали в Мексике, где он скрывался около 10 лет. «Чтобы вы поняли, насколько плох Уэддинг, достаточно сказать, что он прошел путь от сноубордиста-олимпийца до крупнейшего наркоторговца современности», — заявил на пресс-конференции в Калифорнии директор федерального бюро Каш Патель.

Глава ФБР отказался раскрывать подробности операции по задержанию Уэддинга, однако отметил, что в ней принимали участие правоохранители США, Канады, Мексики и других стран. Патель таже отметил, что за год президентства Дональда Трампа количество арестованных американскими спецслужбами опасных преступников увеличилось на 200 процентов и составило около 67 тысяч человек.

44-летний Райан Уэддинг родился в Канаде. Прежде чем стать наркоторговцем, он профессионально занимался сноубордом, представлял страну на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити 2002 года, где занял 24 место. После этого Уэддинг бросил спорт, а еще через несколько лет связался с криминалом. Генпрокурор США Пэм Бонди утверждала, что бывший олимпиец с подельниками работает под крылом картеля Синалоа, а его доходы от криминальной деятельности составляют не менее миллиарда долларов (76,3 миллиарда рублей) в год.

В декабре 2025 года ФБР опубликовало очередную порцию фотографий Уэддинга. Каш Патель тогда оценил масштабы преступной деятельности канадца, сравнив его с легендарным колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром.