Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 28 января 2026Россия

Украина атаковала Крым

Глава Севастополя Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам чиновника, ПВО уже сбила над акваторией Черного моря две воздушные цели. Чем именно ВСУ пытались атаковать полуостров — беспилотниками или ракетами, не уточняется.

«По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — подытожил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области после налета беспилотников ВСУ загорелись нефтепродукты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Выступившая против Трампа Европа оказалась в зависимости от США

    Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

    Из-за конфликтов со школьниками российским учителям захотели поручить новую обязанность

    Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Африку

    Раскрыты первые итоги эксперимента с оценками за поведение в российских школах

    Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok