Украина атаковала Крым

Глава Севастополя Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО

Российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам чиновника, ПВО уже сбила над акваторией Черного моря две воздушные цели. Чем именно ВСУ пытались атаковать полуостров — беспилотниками или ракетами, не уточняется.

«По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — подытожил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области после налета беспилотников ВСУ загорелись нефтепродукты.