Нефтепродукты загорелись в российском регионе после налета беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев: При падении БПЛА под Воронежем загорелись нефтепродукты

В Воронежской области при падении подавленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись нефтепродукты. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, последствия налета ВСУ уже удалось ликвидировать. «При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — рассказал Гусев.

Отдельно он напомнил жителям региона о запрете распространения кадров последствий работы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что за ночь с 27 на 29 января Вооруженные силы России сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.