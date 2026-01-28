Реклама

Россия
07:55, 28 января 2026Россия

Нефтепродукты загорелись в российском регионе после налета беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев: При падении БПЛА под Воронежем загорелись нефтепродукты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Воронежской области при падении подавленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись нефтепродукты. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, последствия налета ВСУ уже удалось ликвидировать. «При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — рассказал Гусев.

Отдельно он напомнил жителям региона о запрете распространения кадров последствий работы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что за ночь с 27 на 29 января Вооруженные силы России сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.

