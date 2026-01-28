Реклама

Украинцы отказались от вступления в НАТО

Постпред Украины при НАТО Гетманчук: Украинцы не требуют членства в альянсе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцы не требуют членства в НАТО. Об отказе от вступления в Североатлантический альянс заявила посол Украины при организации Алена Гетманчук в статье для газеты The Telegraph.

«Важно подчеркнуть, что украинцы не просят многого. Они не требуют членства в НАТО — хотя эта идея по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди украинцев — и не ожидают, что страны — члены НАТО заменят украинские вооруженные силы», — отметила дипломат.

По ее словам, на Украине уверены, что украинская армия и оборонная промышленность должны оставаться центральным элементом будущих гарантий безопасности.

Гетманчук также подчеркнула, что украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности и не собираются принимать очередное бессмысленное предложение.

