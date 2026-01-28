Реклама

Украину обвинили в паранойе из-за договоренностей России и США

Times: В Европе считают паранойей опасения Киева из-за договоренностей РФ и США
Виктория Кондратьева
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Европе считают паранойей опасения Украины из-за «анкориджских» договоренностей России и США по установлению Москвой контроля над Донбассом. Об этом сообщает The Times.

По словам европейского правительственного советника, пожелавшего остаться анонимным, Киев некоторое время был обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года мог согласиться на установление контроля России над всем Донбассом.

«[Советник] предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что США не указывали Украине, что должно быть в мирном соглашении. Данные о том, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводят в заблуждение.

