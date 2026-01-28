Реклама

00:15, 29 января 2026Культура

Ушел из жизни звезда «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки»

В Москве на 47-м году жизни умер звезда «Реальных пацанов» Андрей Бур
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев — прим. Ленты.ру), звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Полицейский с Рублевки», скончался в Москве в возрасте 46 лет. Трагическую новость сообщил родной брат артиста Олег Бурычев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Покойся с миром родной Братишка. Вечная тебе память!», — написал брат Андрея Бура.

Подробностей о смерти брата Олег не привел.

На сайте «Кино-театр.ру» сообщается, что Андрей Бур умер 16 января.

На большом экране Андрей Бур дебютировал в 2013 году, всего на его счету 50 проектов. Помимо «Полицейского с Рублевки», где сыграл сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) и «Реальных пацанов», где был в роли бармена, он снялся в «Танго мотылька», фильме «Елки последние», «Детективах Анны Малышевой», «Ивановы-Ивановы» и многих других кинокартинах.

Ранее стало известно о смерти народного артиста СССР Владислав Чернушенко.

